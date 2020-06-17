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Fenerbahçe, Nihat Özdemir’in kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.06.2020 18:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Nihat Özdemir’in kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıkladığı bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, Nihat Özdemir’in kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı

Fenerbahçe Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Nihat Özdemir’in kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

"NİHAT ÖZDEMİR, TFF BAŞKANLIĞINDAN DA İSTİFA ETMELİDİR"

Fenerbahçe: "Nihat Özdemir bugün Kulübümüzün üyeliğinden istifa ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmiştir. İlgili istifa dilekçesi, gereği yapılmak üzere Sicil Kurulumuza iletilmiştir.Nihat Özdemir'in aynı davranışı TFF Başkanlığı görevi için de göstererek bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz. "

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ali koç'ta istifa etsin..
tam yerinde ve isabetli bir karar olmuş bir Fenerbahçe taraftarı olarak Nihat ozdemiri Fenerbahçe'ye yakın görmüyorum
%100 istifa etmelidir çünkü başkalarının emrinde çalışan bir insan bir kukla.
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