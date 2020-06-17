Fenerbahçe, Nihat Özdemir’in kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı

Fenerbahçe Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Nihat Özdemir’in kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

"NİHAT ÖZDEMİR, TFF BAŞKANLIĞINDAN DA İSTİFA ETMELİDİR"

Fenerbahçe: "Nihat Özdemir bugün Kulübümüzün üyeliğinden istifa ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmiştir. İlgili istifa dilekçesi, gereği yapılmak üzere Sicil Kurulumuza iletilmiştir.Nihat Özdemir'in aynı davranışı TFF Başkanlığı görevi için de göstererek bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz. "



