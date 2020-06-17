Fenerbahçe, Nihat Özdemir’in kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı

Fenerbahçe Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Nihat Özdemir’in kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe: "Nihat Özdemir bugün Kulübümüzün üyeliğinden istifa ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmiştir. İlgili istifa dilekçesi, gereği yapılmak üzere Sicil Kurulumuza iletilmiştir.Nihat Özdemir'in aynı davranışı TFF Başkanlığı görevi için de göstererek bu görevinden de derhal istifa etmesi gerekliliğini tüm kamuoyuna bildiririz. "
Nihat Özdemir istifa etti
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