Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in Semih Özsoy'a dava açtığını açıkladı

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'den açıklama: FBTV’de Gündem Özel programı yayını sırasında yapılan açıklamaların 'kişilik hakkına saldırı olduğu iddiası' ile Semih Özsoy hakkında Nihat Özdemir tarafından 250 bin TL manevi tazminat talepli dava açılmıştır. Kulübümüz bu davanın takipçisi olacaktır.
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