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Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunda Berke Özer, Ozan Tufan, Kameni ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.09.2018 12:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu için TFF'ye gönderdiği 28 kişilik kadroda 4 isim yer almadı. Fenerbahçe'nin açıkladığı listede Berke Özer, Ozan Tufan, Carlos Kameni ve Ferdi Kadoğlu yer almadı. Nabil Dirar ise listeye girdi. Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, 21 yaş altında oldukları için kadroya yazılmasa da maçlarda oynayabilecek.

Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunda Berke Özer, Ozan Tufan, Kameni ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı!

2018-2019 Lefter Küçükandoyadis sezonu için Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği 28 kişilik kadroda Berke, Dirar, Kameni ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı.

Yeni transferlerden Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer, 21 yaş altı oyuncuların zorunlu olmaması nedeniyle TFF talimatları gereğince bildirilmezken, maçlarda ise oynayabilecekler.

Öte yandan Jailson, Michael Frey, Harun Tekin, İslam Slimani, Barış Alıcı, Diego Reyes, Tolga Ciğerci, Andre Ayew, Yassina Benzia kadroya bildirildi.

Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği kadro şu şekilde;

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
dedım sana berke dusme bu tuzaga kandırılar senı futbol hayatın bıter dıye dınlemedın gıttın yaktın kendını kardes
o gencecık cocukları berke ve ferdı yı lısteye almaycan nıye transfer edıonuz adamların gelecegıyle oynuyosunuz.
25.SIRADA KİM İSMİ YER ALIYOR :)
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