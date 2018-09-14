Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunda Berke Özer, Ozan Tufan, Kameni ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı!

2018-2019 Lefter Küçükandoyadis sezonu için Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği 28 kişilik kadroda Berke, Dirar, Kameni ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı.
Yeni transferlerden Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer, 21 yaş altı oyuncuların zorunlu olmaması nedeniyle TFF talimatları gereğince bildirilmezken, maçlarda ise oynayabilecekler.
Öte yandan Jailson, Michael Frey, Harun Tekin, İslam Slimani, Barış Alıcı, Diego Reyes, Tolga Ciğerci, Andre Ayew, Yassina Benzia kadroya bildirildi.
Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği kadro şu şekilde;
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