Fenerbahçe'nin 800 bin dolarlık hayal kırıklığı Vladimir Beschastnykh'in son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Fenerbahçe tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak hafızalara kazınan Rus eski futbolcu Vladimir Beschastnykh'in son hali olay oldu.

Futbolculuk kariyerine Zvezda Moskova'da başladıktan sonra Werder Bremen, Racing de Santander ve Spartak Moskova'daki performansıyla dikkat çeken Vladimir Beschastnykh Sarı-Lacivertli kulübün radarına takılmıştı.

FENERBAHÇE'Yİ HÜSRANA UĞRATMIŞTI

Spartak Moskova'da 800 bin dolar karşılığında transfer edilen Vladimir Beschastnykh hem Fenerbahçe Spor Kulübü'nde hem de taraftarda hayal kırıklığına neden olmuştu.

80 BİN DOLARA GELDİ, 14 MAÇTA YALNIZCA 1 GOL ATABİLDİ

14 karşılaşmanın birinde yalnızca 1 gol atabilen Beschastnykh başarısızlığıyla Fenerbahçe tarihine adını yazdırdı.

Fenerbahçe'den sonra Kuban, Dinamo Moskova, FK Rusiçi Oryol, Khimki, Volga Tver ve FC Astana gibi takımlarda oynayan 48 yaşındaki eski Rus futbolcu Beschastnykh, şu an kariyerine antrenör olarak devam ediyor.

VLADİMİR BESCHASTNYKH'IN SON HALİ OLAY OLDU

Vladimir Beschastnykh'in sosyal medya hesabını görenler ise gözlerine inanamıyor.

48 yaşındaki eski futbolcu, yıllara yenik düştü. Kilo aldığı gözlenen Beschastnykh'yi görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.





