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Fenerbahçe'nin Akhisarspor yenilgisi Avrupa basınında

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.12.2018 11:09 | Son Güncelleme

Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek küme düşme hattına gerileyen Fenerbahçe'nin performansı Avrupa basınında geniş yer buldu.

Fenerbahçe'nin Akhisarspor yenilgisi Avrupa basınında

Fenerbahçe'nin Akhisar’a yenilerek küme düşme hattına gerilemesi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

L’Equipe, “F.Bahçe dibe battı” başlığı altında “Koeman’ın F.Bahçe’sinde değişen hiçbir şey yok. 19 şampiyonluğu bulunan F. Bahçe, Akhisar’a 3-0 yenilerek biraz daha dibe attı ve küme düşme hattına geriledi” ifadelerini kullandı.

Hollanda basını Koeman’a yönelik haber yaparken, “Koeman’ın görevi tehlikede. Cocu’nun ardından geçici olarak göreve gelen Koeman da F.Bahçe’ye ilaç olamadı” haberleri yer aldı.

(Akşam)

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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