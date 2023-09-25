Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının ardından Erman Toroğlu esti gürledi! "Atılan gol geçersiz, Dzeko kırmızı kart görmeliydi"

Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, mücadele Sarı-Lacivertliler'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Fenerbahçe bu galibiyetle 6'da 6 yaparken serisini sürdürdü.

Tartışmalara neden olan golde, 43. dakikada ceza sahasına sol kanattan açılan ortada topla buluşan Dzeko, sağdan içeri kat eden İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. Defans oyuncusunu şık bir çalımla geçen İrfan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

HERKES BU KARARI KONUŞUYOR

Pozisyonun başlangıcında Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Dusan Tadic ile ver-kaç yaptı. Golün ardından hakem Atilla Karaoğlan; Dusan Tadic için olası ofsayt kontrolü gerçekleştirdi. 3 dakika boyunca süren VAR kontrolünün ardından gol kararı geçerli sayıldı ve hakem orta noktayı gösterdi.

"F.BAHÇE'NİN GOLÜ OFSAYT"

Karşılaşma sonrası A Spor'da maçı yorumlayan usta isim Erman Toroğlu, bu pozisyon hakkında, "Burada Dusan Tadic'in ayağının burnu önde. Bence ofsayt. Neredeyse 20 dakika uğraştılar pozisyondan sonra ben bundan rahatsız oldum ve güvenmiyorum." dedi.

"HER HAFTA YENİ BİR SKANDAL"

Ayrıca Dzeko'ya da kırmızı kart verilmesi gerektiğini söyleyen Toroğlu "Dzeko’nun topsuz alanda yaptığı harekete kırmızı vermemek gerçekten büyük bir rezillik. Her hafta yeni bir skandal." ifadelerini kullandı.

