Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den Galatasaray örneği!

GALATASARAY ÖRNEĞİ

Fenerbahçe'nin 5 maçının 4'ünü tek farkla kazandığını hatırlatan Rıdvan Dilmen, "5 maçın 4'ünü tek farkla kazanmak da hünerdir. Geçen sene Galatasaray da 7 veya 8 maçı tek farkla kazandı. Fenerbahçe de daha da farklı gideceği maçlar olacaktır. Geçen sene 86 gol atan Fenerbahçe'den bu kadar gol atmayı kimse beklemesin. Çok fazla maç oynayacak olmasına karşın. Ama geçen seneki kadar da gol yemez.