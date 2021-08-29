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Fenerbahçe'nin Altay maçında Mesut Özil sürprizi!

29.08.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Altay maçı kadrosunda Mesut Özil yer almadı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin Altay maçında Mesut Özil sürprizi!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Altay maçı öncesinde Vitor Pereira'nın açıkladığı kadroda Mesut Özil'in olmaması dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Altay 11'inde Mesut Özil yer almazken, yıldız ismin adı, yedekler arasında da yer almadı. Mesut Özil'in yerine Muhammed Gümüşkaya 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia

Fenerbahçe'nin yedekleri ise şu isimlerden oluştu: Berke, Ertuğrul, Serdar, Mert, Samatta, Arda, Zajc, Fatih, Melih

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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