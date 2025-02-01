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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu: Mourinho o ismi listeye almadı, UEFA kadrosunda yok!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
01.02.2025 12:35
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Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic transferlerini tamamladı. Ancak, UEFA Avrupa Ligi için takımların sadece 3 yeni futbolcu ekleme hakkı bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi kadrosuna hangi isimleri ekleyeceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu: Mourinho o ismi listeye almadı, UEFA kadrosunda yok!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Ancak UEFA kuralları gereği, sarı-lacivertliler Avrupa Ligi listesine yalnızca 3 yeni oyuncu ekleyebilecek. Bu nedenle Mourinho’nun hangi oyuncuları listeye dahil edeceği büyük merak konusu oldu.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak. Teknik heyet, UEFA listesine eklenmesi gereken 3 ismi belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Özellikle defans hattında takıma yapılan takviyelerin ardından hangi futbolcuların Avrupa’da forma giyeceği netleşmeye başladı.

KOSTİC UEFA KADROSUNA DAHİL EDİLDİ!

kostic

Sözcü’nün haberine göre, Mourinho, sol bekte alternatifsiz kalmamak için sezon başında listeye yazılmayan Kostic’i UEFA kadrosuna ekleme kararı aldı. Kostic’in eklenmesiyle birlikte sadece 2 oyunculuk yer kaldı.

SKRİNİAR VE DİEGO CARLOS AVRUPA KADROSUNDA!

costic

Kostic’in ardından Mourinho’nun Avrupa Ligi listesine Milan Skriniar ve Diego Carlos’u eklemeye karar verdiği öne sürüldü. Bu iki oyuncunun savunmada büyük bir güç katacağı düşünülüyor.

TALİSCA UEFA KADROSUNDA YOK!

aaaaa

Brezilyalı yıldızın maç eksiği bulunması ve kondisyon olarak hazır olmaması nedeniyle 13 Şubat’taki Anderlecht karşılaşmasına yetişmesi zor görünüyor. Mourinho’nun Talisca’yı Süper Lig’de kullanmayı planladığı ve Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmeyeceği öne sürüldü.

(SÖZCÜ)

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UEFA Avrupa Ligi Anderson Talisca avrupa ligi fenerbahçe mourinho
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