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Fenerbahçe'nin Avrupa listesinde değişiklik!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.02.2024 22:49 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda mücadele edecek Fenerbahçe’de yeni transferler Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic’in isimleri Avrupa listesine eklendi.

Fenerbahçe'nin Avrupa listesinde değişiklik!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu öncesi oyuncu listesini güncelledi. Sarı-lacivertli kulüpten UEFA’ya bildirilen 23 kişilik listede yeni transferler Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic yer aldı.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi."

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