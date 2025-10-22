SPOR

Fenerbahçe'nin avrupadaki rakibi Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi çok kızdıracak açıklama!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Stuttgart’ı ağırlayacak. Stuttgart Proje ve Gelişim Direktörü Ali Adman yaptığı açıklamada maça çok iyi hazırlandıklarını söylerken, Sarı-Lacivertli cephenin tepkisini çeken bir açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3. hafta maçında Alman ekibi Stuttgart’ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliği yapacağı mücadele öncesi, Alman ekibinden Fenerbahçe taraftarlarını kızdıracak açıklamalar geldi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe nin avrupadaki rakibi Stuttgart tan Fenerbahçe yi çok kızdıracak açıklama! 1

Stuttgart’ın Proje ve Gelişim Direktörü Ali Adman yaptığı açıklamada takımının karşılaşmada favori olduğunu söylemesi üzerine Fenerbahçeli taraftarlar bu açıklamaya sosyal medyada tepki gösterdi.

"FAVORİ BİZİZ"

Fenerbahçe nin avrupadaki rakibi Stuttgart tan Fenerbahçe yi çok kızdıracak açıklama! 2

Radyospor’a konuşan Adman, “Fenerbahçe henüz tam anlamıyla oturmuş bir takım değil. Biz sezona çok iyi hazırlandık ve bunu resmi maçlarda da gösterdik. İstanbul’dan 3 puanla dönmek istiyoruz. Favori biziz. Tek sıkıntımız forvet hattı; Demirovic sakat. Hücumda eksiklerimiz var. Teknik direktörümüz Sebastian Hoeness, bu yüzden kanatları öne çıkaracak bir plan geliştirdi. Fenerbahçe’yi detaylı analiz ettik ve maça iyi hazırlandık” ifadelerini kullandı.

