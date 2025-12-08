SPOR

Kadro dışı kalmıştı! İrfan Can Kahveci için son talip Trabzonspor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı gittikçe kızışırken, devre arasının yaklaşmasıyla transfer hamleleri de başladı. Fenerbahçe’de daha önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'ye dev bir talip çıktı. İşte detaylar...

Cansu Akalp
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Süper Lig'de dün ligde Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe'nin önüne geçip, ikinci sıraya yükselen Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke’nin, İrfan Can Kahveci'yi kadrosunda görmeyi çok istediği öne sürüldü.

BAŞKANLAR MASAYA OTURACAK

Başkan Ertuğrul Doğan’ın da bu talebi olumlu karşıladığı ve kısa süre içinde Fenerbahçe ile temas kurup masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

KADRO DIŞI KALDI! 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR!

Todesco tarafından kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu; bu sezon sarı lacivertli formayla 12 maçta 378 dakika sahada kalırken asist ya da gol katkısı veremedi.

44 kez de A Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

