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Fenerbahçe'nin Barcelona seferi! Sağ bek ve stoper

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.07.2020 21:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer döneminde Barcelona harekatı sürüyor. Sarı lacivertliler, Katalan ekibinden Jean Tadibo'yu da listesine aldı.

Fenerbahçe'nin Barcelona seferi! Sağ bek ve stoper

Fenerbahçe, Barcelona'dan Moussa Wague dışında 20 yaşındaki stoper Jean Todibo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Isla'nın ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler bu mevkiye Moussa Wague'yi transfer etmek isterken, genç futbolcunun Barcelona'nın planları arasında yer almamasından dolayı görüşmeler devam ediyor.

Öte yanadan Mundo Deportivo'nun haberine göre, Fenerbahçe Moussa Wague dışında Barcelona'dan Jean Clair Todibo'yu da kadrosuna katmak istiyor.

2019 yılında Barcelona'ya transfer olan Jean Todibo, bu sezon Schalke'ye kiralandı. 20 yaşındaki futbolcu Schalke formasıyla bu sezon ligde 8 maçta görev yaparken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maçta oynadı. (FutbolArena)


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