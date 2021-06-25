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Fenerbahçe’nin başkan adayı Eyüp Yeşilyurt kimdir? Eyüp Yeşilyurt kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

25.06.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı’nı 25 – 26 Haziran tarihlerinde yapacaklarını açıklamıştı. Kongreden önce başkanlık seçimine aday olan Eyüp Yeşilyurt, dün FB TV’de yayınlanan programda Ali Koç ile karşı karşıya geldi. Başkanlık seçimi için gerekli olan 233 imzayı topladıklarını aktaran Eyüp Yeşilyurt, bu imza verenlerden 78’inin aidatı ödememesi sebebiyle imzalarının geçersiz sayıldığını ifade etti. Peki Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan Eyüp Yeşilyurt kimdir?

Fenerbahçe’nin başkan adayı Eyüp Yeşilyurt kimdir? Eyüp Yeşilyurt kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

25 – 26 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Fenerbahçe Futbol Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısından sonra Fenerbahçe Futbol Kulübü’nün yeni başkanı belli oluyor. Eyüp Yeşilyurt, gerekli olan 233 imzanın alındığını ancak 78 kişinin aidatını ödememesi sonucunda imzaların geçersiz kalmasıyla beraber, kulübü zor bir sürece sokmak istemediğini açıkladı.

EYÜP YEŞİLYURT KİMDİR?

Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Eyüp Yeşilyurt, 1970 yılında İstanbul Kartal'da doğmuştur. Eyüp Yeşilyurt, ticaretle uğraşmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yeşilyurt, "Biz kimliğimizi, karakterimizi bir gün bile gizlemedik. Başından beri mütevazi taraftar kimliğimizi ön plana çıkardık. Biz salon erkeği değiliz. Bizi köylü olmakla, muhtarlık gibi onurlu bir mesleği hor görerek eleştiren, sahibi sürekli değişen kiralık kalemlere inat, adayız" diyerek gündeme gelmişti.

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10 yaşında okul çıkışı Fenerbahçe maçlarına giderek stadın altındaki fırından pizza yiyip maçı izlemeye gittiğini aktaran Yeşilyurt, 40 yıldır aşkla Fenerbahçe armasının peşinden gittiğini ifade etti.

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Yeşilyurt sözlerine; “'Fenerbahçe Sahipsiz Değildir’ sloganıyla çıktığımız bu yolda; Fenerbahçe ve zayıflık kelimelerini hiçbir şekilde görmeyeceksiniz. Fenerbahçe camiasında bölünme, ayrışma, kutuplaşma gibi yıpratıcı unsurların önüne geçeceğiz. Camiaya barış getireceğiz. Fenerbahçe'nin özellikle hayati kararlarda belirsizlik, kararsızlık ve yavaşlık yaşamasına sabrımız olmadığından ani ve etkili kararlar alacağız.” Açıklamasında bulundu.

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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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