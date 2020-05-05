SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin Bjelica'ya teklifi belli oldu! 1+3

Fenerbahçe'nin Bjelica'ya teklifi belli oldu! 1+3

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.05.2020 09:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Hırvat hoca Nenad Bjelica konusunda ısrarlı. Başkan Ali Koç'un, hocayla Facetime üzerinden görüştüğü iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Bjelica'ya teklifi belli oldu! 1+3

Sarı-Lacivertliler’de Başkan Ali Koç, Haziran 2021’de yapılacak seçim öncesinde teknik direktörlere yapılacak tekliflere dikkat ediyor. TRT Spor’un haberine göre; bu sebeple Nenad Bjelica ve diğer adaylarla yapılan görüşmelerde önerilen sözleşme süresi 1+3 yıl olarak belirtildi. Hırvat çalıştırıcıyla birçok kez Facetime üzerinden konuşan Başkan Ali Koç, Bjelica’ya da aynı şekilde teklifini sundu ve beklemeye geçti. Kanarya bu konuda, olumsuz bir durum yaşanmadan resmi olarak başka bir teknik adamla görüşmeyecek. Bundan sonra yapılacak sözleşme süresi tekliflerinde de 1+3 yıllık kontratlar önerilecek. Nenad Bjelica ise düşünmek için süre isterken, Ali Koç’a olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi.

MASKELİ VE MESAFELİ İDMAN

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular sabah sahaya indi. Teknik heyetin maskeli olduğu görüldü. Futbolcular 4’lü gruplar halinde çalışırken, mesafeli düz koşu yaptı. Oyuncular Samandıra’da farklı soyunma odalarını tercih etti. Birçok futbolcu evden araçlarıyla gelip, idmanını yapıp tekrar eve döndü. Bazı oyuncular duşlarını evlerine gidip yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
F.bahçeli eski isimler kulüp satın alıyor!F.bahçeli eski isimler kulüp satın alıyor!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

G.Saraylıları yıkan haberi verdi!

G.Saraylıları yıkan haberi verdi!

Öldüğü açıklanan futbolcu tekrar ortaya çıktı!

Öldüğü açıklanan futbolcu tekrar ortaya çıktı!

Adana Demirspor'un antrenman paylaşımı olay oldu

Adana Demirspor'un antrenman paylaşımı olay oldu

Falcao transferine nokta koyuldu!

Falcao transferine nokta koyuldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin Bjelica'ya teklifi belli oldu! 1+3

F.Bahçe'nin Bjelica'ya teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme önerdi

Teknik direktör belli oluyor!

Fenerbahçe'de 45 gün sonra sahaya indi!

Fenerbahçe'de 45 gün sonra sahaya indi!

Dirk Kuyt, Phillip Cocu ve Koeman kulüp satın alacak

F.bahçeli eski isimler kulüp satın alıyor!

Fenerbahçe sahaya iniyor! 7 kural var

F.Bahçe sahaya iniyor! 7 kural

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!

F.Bahçe'nin teknik direktörünü açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.