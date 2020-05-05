Fenerbahçe'nin Bjelica'ya teklifi belli oldu! 1+3

Sarı-Lacivertliler’de Başkan Ali Koç, Haziran 2021’de yapılacak seçim öncesinde teknik direktörlere yapılacak tekliflere dikkat ediyor. TRT Spor’un haberine göre; bu sebeple Nenad Bjelica ve diğer adaylarla yapılan görüşmelerde önerilen sözleşme süresi 1+3 yıl olarak belirtildi. Hırvat çalıştırıcıyla birçok kez Facetime üzerinden konuşan Başkan Ali Koç, Bjelica’ya da aynı şekilde teklifini sundu ve beklemeye geçti. Kanarya bu konuda, olumsuz bir durum yaşanmadan resmi olarak başka bir teknik adamla görüşmeyecek. Bundan sonra yapılacak sözleşme süresi tekliflerinde de 1+3 yıllık kontratlar önerilecek. Nenad Bjelica ise düşünmek için süre isterken, Ali Koç’a olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi.

MASKELİ VE MESAFELİ İDMAN

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular sabah sahaya indi. Teknik heyetin maskeli olduğu görüldü. Futbolcular 4’lü gruplar halinde çalışırken, mesafeli düz koşu yaptı. Oyuncular Samandıra’da farklı soyunma odalarını tercih etti. Birçok futbolcu evden araçlarıyla gelip, idmanını yapıp tekrar eve döndü. Bazı oyuncular duşlarını evlerine gidip yaptı.

