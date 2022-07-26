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Fenerbahçe'nin Boupendza aşkı yeniden alevlendi! İddiaya göre transfer an meselesi...

26.07.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda golcü transferine yönelen sarı-lacivertliler tanıdık bir ismi listesine aldı. Hatayspor'dan Al-Arabi'ye transfer olan Boupendza'yı gündemine alan Fenerbahçe'de görüşmelerin olumlu gittiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Boupendza aşkı yeniden alevlendi! İddiaya göre transfer an meselesi...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin tek hedefi şampiyonluk. Ligde rakiplerini geçmek için üst düzey bir kadro kurmayı planlayan Ali Koç ve yönetimi şimdi de forvet transferine yöneldi. Şimdiye kadar 7 transfer yapan Kanarya, forvet mevkisi için tanıdık bir ismi gündemine aldı.

KATAR'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI

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2020-2021 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Boupendza, yaz transfer döneminde Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'nin yolunu tutmuştu. O dönem de Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu, kararını Katar'dan yana kullanmış ve Türkiye'den ayrılmıştı. Katar'da istediğin bulamayan Boupendza, tekrardan Türkiye'ye dönmek istediğini menajerine iletti.

FENERBAHÇE YİNE İSTİYOR

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Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda bir forvet transferi yapacak olan Fenerbahçe'de gözler Boupendza transferine çevrildi. Katar'ın kaynaklarına göre Fenerbahçe, Boupendza transferini her an bitirebilir.


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Anahtar Kelimeler:
boupendza fenerbahçe
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