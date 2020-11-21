Fenerbahçe'nin deplasman serisi devam etti!

Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki başarılı sonuçlarına Gençlerbirliği karşısında da devam etti.

Dış sahada 5. maçına çıkan sarı-lacivertliler, 4. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda bu sezon tek puan kaybını Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.

