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Fenerbahçe'nin deplasman serisi devam etti!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.11.2020 20:25 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin deplasmandaki iyi performansı devam etti.

Fenerbahçe'nin deplasman serisi devam etti!

Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki başarılı sonuçlarına Gençlerbirliği karşısında da devam etti.

Dış sahada 5. maçına çıkan sarı-lacivertliler, 4. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda bu sezon tek puan kaybını Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.

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