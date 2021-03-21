Fenerbahçe'nin derbi kabusu!

Ali Koç döneminde futbolda ilk 2 yılda alınan tarihi kötü sonuçlardan sonra bu sezon yaptığı flaş transferlerle hedefini ortaya koyan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda son anda attığı golle hayatta kaldı.

124 MAÇTA 58 GALİBİYET

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tam 124 resmi maça çıktı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler sadece 58 galibiyet alarak yüzde 50'nin bile altında kaldı.

Ayrıca sarı-lacivertliler bu maçlarda 40 yenilgi, 26 beraberlik aldı.

DERBİLERDE BAŞARSIZ

Ali Koç döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı sadece 1 kez sahadan zaferle ayrıldı. Toplam bu iki takımla 11 randevuda 6 beraberlik, 5 yenilgi alındı.

Ayrıca Galatasaray'a karşı 21, Beşiktaş'a ise 15 yıllık Kadıköy'de yenilmezlik serisi de bu dönemde bitti.

F.BAHÇE GALİBİYETE HASRET

Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı çıktığı dört derbi maçını da kazanamadı.

Beşiktaş: 3-4

Beşiktaş: 1-1

Galatasaray: 0-0

Galatasaray: 0-1

