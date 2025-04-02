Fenerbahçe'nin derbi stratejisi Osimhen üzerine!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlanırken, teknik direktör Jose Mourinho'nun derbi taktiğinde Victor Osimhen'e karşı alınacak önlemler önemli bir yer tutuyor.

OSIMHEN'E ODAKLI

Teknik heyet ve futbolcular oyun anlamında rakiplerinden daha güçlü olduklarını düşünüyor. Samandıra’da yapılan taktik toplantılarında daha iyi oynayan takımın Fenerbahçe olduğu ve bunun karşılığının geleceği görüşü hakim durumda. Sarı lacivertli takımın teknik heyetinde, Galatasaray'ın Osimhen'e odaklı bir oyun anlayışı olduğu ve bu futbolcunun durdurulması halinde turun geleceği düşüncesi bulunuyor.

SON DERBİDE ETKİLİ DEĞİLDİ

Nijeryalı futbolcu ligde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Skriniar’ın savunmasıyla etkili olamamıştı. Benzer şekilde Beşiktaş’ın da aldığı önlemlerle Osimhen son derbide de etkili değildi. Bu maçlarda Osimhen'in durdurulmasının ardından sarı kırmızılıların hücum gücünün etkisizleştiği vurgulanırken, daha dengeli oynadığını düşünen sarı lacivertliler Osimhen’i bir kez daha durdurup maçı kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmeyi planlıyor.