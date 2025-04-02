SPOR

71
65
51
47
44
39
38
38
38
36
36
34
33
31
30
30
30
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin derbi stratejisi Osimhen üzerine!

Fenerbahçe'nin derbi stratejisi Osimhen üzerine!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
02.04.2025 10:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ı konuk edecekleri kupa derbisi için planını belirledi. Portekizli teknik adamın stratejisi, sarı kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen'in durdurulması üzerine kurulu.

Fenerbahçe'nin derbi stratejisi Osimhen üzerine!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlanırken, teknik direktör Jose Mourinho'nun derbi taktiğinde Victor Osimhen'e karşı alınacak önlemler önemli bir yer tutuyor.

OSIMHEN'E ODAKLI

1

Teknik heyet ve futbolcular oyun anlamında rakiplerinden daha güçlü olduklarını düşünüyor. Samandıra’da yapılan taktik toplantılarında daha iyi oynayan takımın Fenerbahçe olduğu ve bunun karşılığının geleceği görüşü hakim durumda. Sarı lacivertli takımın teknik heyetinde, Galatasaray'ın Osimhen'e odaklı bir oyun anlayışı olduğu ve bu futbolcunun durdurulması halinde turun geleceği düşüncesi bulunuyor.

SON DERBİDE ETKİLİ DEĞİLDİ

Nijeryalı futbolcu ligde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Skriniar’ın savunmasıyla etkili olamamıştı. Benzer şekilde Beşiktaş’ın da aldığı önlemlerle Osimhen son derbide de etkili değildi. Bu maçlarda Osimhen'in durdurulmasının ardından sarı kırmızılıların hücum gücünün etkisizleştiği vurgulanırken, daha dengeli oynadığını düşünen sarı lacivertliler Osimhen’i bir kez daha durdurup maçı kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmeyi planlıyor.

Canlı Skor

Arda Güler'in asisti Real Madrid'e final getirdi! "Dünyanın en iyi sol ayağı"Arda Güler'in asisti Real Madrid'e final getirdi! "Dünyanın en iyi sol ayağı"
Derbiye özel prim! O takım kesenin ağzını açtıDerbiye özel prim! O takım kesenin ağzını açtı
Anahtar Kelimeler:
spor fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir zam daha! Akaryakıtta tabela değişiyor

Bir zam daha! Akaryakıtta tabela değişiyor

Erdoğan önermişti! AK Parti'de 'Nevruz' çalışmaları başlıyor

Erdoğan önermişti! AK Parti'de 'Nevruz' çalışmaları başlıyor

Arda Güler'in asisti Real Madrid'e final getirdi! "Dünyanın en iyi sol ayağı"

Arda Güler'in asisti Real Madrid'e final getirdi! "Dünyanın en iyi sol ayağı"

Derbiye özel prim! O takım kesenin ağzını açtı

Derbiye özel prim! O takım kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe'de o oyuncu veda ediyor! Yeni takımı..

Fenerbahçe'de o oyuncu veda ediyor! Yeni takımı..

O Türk takımı Ronaldo'yu duyurdu! Herkes şaşkın...

O Türk takımı Ronaldo'yu duyurdu! Herkes şaşkın...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.