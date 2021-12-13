Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı yeniden alevlendi! İşte yapılacak teklif...

Fenerbahçe transfer dönemine şimdiden giriş yaptı. Devre arası yapılacak takviyelerle Trabzonspor'u yakalayıp şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de hedef adam belirlendi. Yaklaşık 2 senedir her transfer dönemi ismi yazılan Visca'da olay bu kez çok ciddi... Trabzonspor'un da bu transferde masada olduğu fakat sarı-lacivertli ekibin teklifinin bile ortaya çıktığı öğrenildi.

5 MİLYON EURO

Başkan Ali Koç'un devre arasında takıma enerji katacak isimlere yönelmesinin ardından gözler de Edin Visca'ya çevrilirken yönetim 5 milyon Euro'luk bir teklif ile Başakşehir'in kapısını çalacak. Kulübü ile 2025 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan kanat oyuncusunu ikna etmek için 2.5 milyon Euro garanti ücret teklif edecek olan Kanarya, 3 sezonluk imza önerecek. F.Bahçe yönetimi, Başakşehir ile resmi temaslarını bu ayın son günlerinde başlatmayı planlıyor.

(SABAH)



