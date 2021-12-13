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Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı yeniden alevlendi! İşte yapılacak teklif...

13.12.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Visca aşkı yeniden alevlendi. Geçtiğimiz sezonun başında transferi an meselesi olan Visca son anda takımda kalmaya karar kılmış ve transfer yatmıştı. Bu sezonun başında ise eski hocası Abdullah Avcı'nın kendisini Trabzonspor'a istemesiyle kafası karışmış ve devre arasını beklemeye karar vermişti. Transfer sezonun başlamasına az bir vakit kala Fenerbahçe'den Visca hamlesi geldi. Sarı-lacivertlilerin yapacağı teklif de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı yeniden alevlendi! İşte yapılacak teklif...
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Fenerbahçe transfer dönemine şimdiden giriş yaptı. Devre arası yapılacak takviyelerle Trabzonspor'u yakalayıp şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de hedef adam belirlendi. Yaklaşık 2 senedir her transfer dönemi ismi yazılan Visca'da olay bu kez çok ciddi... Trabzonspor'un da bu transferde masada olduğu fakat sarı-lacivertli ekibin teklifinin bile ortaya çıktığı öğrenildi.

5 MİLYON EURO

Başkan Ali Koç'un devre arasında takıma enerji katacak isimlere yönelmesinin ardından gözler de Edin Visca'ya çevrilirken yönetim 5 milyon Euro'luk bir teklif ile Başakşehir'in kapısını çalacak. Kulübü ile 2025 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan kanat oyuncusunu ikna etmek için 2.5 milyon Euro garanti ücret teklif edecek olan Kanarya, 3 sezonluk imza önerecek. F.Bahçe yönetimi, Başakşehir ile resmi temaslarını bu ayın son günlerinde başlatmayı planlıyor.

(SABAH)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Trabzonspor Edin Visca
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