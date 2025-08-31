SPOR

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan Demirel'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı sözler! ''Bence Fenerbahçe'de olmayacak''

Teknik direktör Volkan Demirel’den Fenerbahçe’nin yeni transfer Kerem Aktürkoğlu için flaş bir açıklama geldi. Demirel’in ‘‘Bence Fenerbahçe'de olmayacak’’ sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Volkan Demirel, sarı lacivertlilerin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı bir açıklamada bulundu. Genç teknik adam Kerem Aktürkoğlu’nun transferinin Fenerbahçe’ye katkısı konusunda sert ifadelerde bulundu. İşte açıklamaları…

"BENCE FENERBAHÇE'DE OLMAYACAK"

Volkan Demirel, "İlk günden beri Kerem konusu olduğundan beri bir şey anlatmaya, söylemeye çalışıyorum ve sinirleniyorum. Kerem'in futbolculuğuna hiçbir lafım yok. Ama bence Fenerbahçe'de olmayacak. Sürekli bir sorun çıkıyor. Bir de Mourinho'nun istediği oyuncuydu, Mourinho gitti. O zaman Morinho gitmeseydi! Sürekli tezatlıklar var." dedi.

''KEREM GELSE MAÇI MI KAZANACAKTI BU TAKIM?''

Sözlerine devam eden Volkan Demirel, "Bir anlam veremiyorum ve üzülüyorum! Şu konuşmayı duymak, transferin uzaması ve gecikmesi... Şampiyonlar Ligi'nden elendi bu takım ve 30 milyon euro para gitti! Kerem gelse maçı mı kazanacaktı bu takım? Golü attığı diye değerlendi, onu da tebrik etmek lazım, transfer olacağı takıma karşı aslan gibi oynadı, o ayrı bir şey. Bu tarz şeyleri gündeme getirmek kulüplere zarar veriyor. 'Ahlak dersi verdik, onu yaptık, bunu yaptık' deniyor. Fenerbahçe teklif yapıyor, Galatasaray'ın 5 günlük süresi var falan... Bunlara gerek yok, camialara zarar veriliyor." ifadelerini kullandı.

