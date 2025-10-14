Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza Brezilya Serie B'de penaltı atışını kaçıran oyuncusuna ateş püskürdü! Sinir küpüne döndü...

Türk futbolunda efsane diye nitelendirilen Fenerbahçeli Alex De Souza’yı Brezilya Ligi’nde çıldırtan bir olay yaşandı. Teknik direktör Alex’in talimatına rağmen topun başına geçen Ademilson, penaltıyı kaçırınca yer yerinden oynadı.

Fenerbahçe’nin efsane ismi Alex De Souza, Brezilya Serie B ekibi Operario'nun başında çıktığı karşılaşmada resmen çileden çıktı. Takımının Novorizontino'ya 3-0 yenildiği maçta, bir penaltı kaçıran Ademilson, genç hocayı sinirlendirdi.

PENALTI KAÇTI! SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ…

Karşılaşmada dakikalar 49’u gösterirken maçta skor 0-0’dı. Bu dakikada penaltı kazanan Alex De Souza’nın ekibinde işler karıştı. Maç öncesi soyunma odasına bu konuda uyarılar yaptığını belirten genç hoca, penaltı noktasına geçen Ademilson’a saha kenarından da ikazlarda bulundu. Topun başına geçen Ademilson hiçç bir şekilde laf dinlemeyince topar vurdu ve penaltı kaçtı. Bu anlarda çok sinirlenen genç hoca sinirden çılgına döndü.

ALEX’DEN SİTEM!

Alex, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bu duruma sert tepki gösterdi:

Alex De Souza,"Boschilia'nın penaltıyı atmasını istedim. Soyunma odasında bu konuda farkındalık yarattık. Penaltı sırasında bile sahaya mesaj gönderdik, bağırdık, tekrar tekrar söyledik. Ancak talimatlara rağmen farklı bir karar verildi ve sonuç golle değil, dengesizlikle bitti"

Alex,"Ademilson'un bu kararıyla takımın dengesini bozduğunu vurguladı. Alex, "Müdahale ettim, hem de çok müdahale ettim. Ama maalesef sahada verilen karar golle sonuçlanmadı ve bu durum maçın gidişatını tamamen değiştirdi" ifadelerini kullandı.

BREZİLYA BASINI YAZDI! "ALEX'İ DELİRTEN AN"

Brezilya basını, Alex de Souza'nın maç sonu öfkesini manşetlere taşıdı. ''Alex'i Delirten An'' manşetiyle çıkan Brezilya basını genç teknik direktörün otoritesini eleştirdi. Alex De Souza'nın yakın zamanda sert önlemler alacağı da haberde verildi.