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Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın son halini görenler tanıyamadı!

27.02.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitor Pereira'nın takımdan ayrılmasının ardından adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü ile anılan Alex de Souza'nın son hali görenleri şaşkına çeviriyor. Şu anda Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Alex de Souza'nın paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın son halini görenler tanıyamadı!

Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan Alex de Souza'nın son fotoğrafı viral oldu. Son dönemde yaşanan zorluklara dikkat çeken Alex, pandemi ve Rus-Ukrayna savaşından dolayı ortamın çok gerildiğini ifade etti.

GÖRENLER TANIYAMADI

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Çocukluğundan beri Karnavalların sorunları unutturmaya yönelik en önemli eğlence aracı olduğunu ifade eden Alex de Souza, giydiği kostümle sosyal medyada gündem oldu. Görenlerin tanıyamadığı Alex'in fotoğrafına binlerce beğeni yağdı.

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"BİR GÜN YENİDEN BİRLİKTE..."

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Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile adı geçen Alex de Souza, o dönem yine "Bir gün yeniden birlikte" şeklindeki paylaşımını, kendi sosyal medya hesabından takipçilerine aktaran Alex, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Alex de Souza
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