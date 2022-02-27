Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın son halini görenler tanıyamadı!

Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan Alex de Souza'nın son fotoğrafı viral oldu. Son dönemde yaşanan zorluklara dikkat çeken Alex, pandemi ve Rus-Ukrayna savaşından dolayı ortamın çok gerildiğini ifade etti.

GÖRENLER TANIYAMADI

Çocukluğundan beri Karnavalların sorunları unutturmaya yönelik en önemli eğlence aracı olduğunu ifade eden Alex de Souza, giydiği kostümle sosyal medyada gündem oldu. Görenlerin tanıyamadığı Alex'in fotoğrafına binlerce beğeni yağdı.

"BİR GÜN YENİDEN BİRLİKTE..."

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile adı geçen Alex de Souza, o dönem yine "Bir gün yeniden birlikte" şeklindeki paylaşımını, kendi sosyal medya hesabından takipçilerine aktaran Alex, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmıştı.



