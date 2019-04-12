SPOR

Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.04.2019 00:58 | Son Güncelleme

A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü'nün efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında vefat etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Twitter hesabından, efsane ismin vefatını böyle duyurdu:

"Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu’yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

CAN BARTU KİMDİR?

Can Bartu, 31 Ocak 1936'da İstanbul'da dünyaya geldi. Spor hayatına Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başladı ve altı kez basketbol milli takım formasını giydi. Ancak daha sonrasında Fikret Arıcan'ın da desteği ile Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.

Öte yandan Milli Takım'daki iyi futbolu ile dikkatleri üzerine çeken Can Bartu, 1961'de İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu. Ardından 1962'de Venezia, 1964'te de Lazio takımlarında forma giydi.

1967'de yeniden Türkiye'ye dönen Can Bartu, eski takımı Fenerbahçe'de yeniden futbola devam etti. Teknik ve şık oyunuyla gözleri üzerinde toplayan Can Bartu, Fenerbahçe forması ile 362 maçta yer aldı ve 162 kere golle buluştu.

3 yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen ve adını Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsaneleri arasına adını yazdıran Can Bartu, taraftarın gönlüne taht kurdu. 1969 yılında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında efsane Galatasaraylı futbolcu Metin Oktay sahaya Fenerbahçe formasıyla, Can Bartu ise Galatasaray formasıyla çıktı ve Metin Oktay jübilesini yaparak bu jübileyi de ölümsüzleştirdi.

1970 yılında futbolu bırakan ve spor gazeteciliği yapmaya başlayan Can Bartu, halen, çeşitli basın ve yayın organlarında futbol yorumculuğu yapmaktadır.

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