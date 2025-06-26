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Fenerbahçe'nin efsane ismi Dirk Kuyt Türklerin sahibi olduğu Hollanda ekibi FC Dordrecht’te teknik direktör oldu...

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, Hollanda ikinci lig ekiplerinden FC Dordrecht ile anlaştı. Açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Dirk Kuyt Türklerin sahibi olduğu Hollanda ekibi FC Dordrecht’te teknik direktör oldu...
Burak Kavuncu

Hollanda futbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Dirk Kuyt teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Geçtiğimiz sezonu Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Beerschot'ta geçiren Hollandalı teknik adam, önümüzdeki sezonu FC Dordrecht'te geçirecek.

TÜRK YATIRIMCILAR İLE HEDEF ŞAMPİYONLUK

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Hollanda ekibi FC Dordrecht, yeni sezonda iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 2024-2025 sezonunu 5. Sırada tamamlayarak play-off’lara kalmayı başarsa da bir üst lige çıkmayı başaramadı. İstanbul Portföy Yönetimi Genel Müdürü Barış Hocaoğlu'nun kulübü devralmasıyla birlikte yeni bir vizyon benimseyen FC Dordrecht, finansal ve sportif anlamda güçlenerek üst lige çıkma hedefini Dirk Kuyt hamlesi ile yapma amacında.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ

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Hollandalı çalıştırıcı daha önce Feyenoord U19, ADO Den Haag ve Beerschot takımlarını çalıştırmıştı. Genç antrenör, Feyenoord U19 takımıyla 1.54, ADO Den Haag ile 1.12, son olarak Beerschot'la da 1.02 maç başı puan ortalaması yakaladı.

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