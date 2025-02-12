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Fenerbahçe'nin efsane ismi Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
12.02.2025 01:23
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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Oğuz Çetin, beyninde pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından, eski milli futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı.

Çetin'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da konuya ilişkin 'Geçmiş olsun' mesajı paylaştı.
Yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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