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Fenerbahçe'nin efsanelerinden Volkan Demirel sonunda canlı yayında yönetime isyan etti: Yine yanlışlar yapılacak!

Fenerbahçe'de şampiyonluğun ezeli rakip Galatasaray'a kaptırılması sonrası tepkilerin ardı arkası kesilmezken, Sarı-Lacivertliler'in efsane isimlerinden Volkan Demirel yaşananlara canlı yayında isyan etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin efsanelerinden Volkan Demirel sonunda canlı yayında yönetime isyan etti: Yine yanlışlar yapılacak!
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u 2-1 ile geçen Fenerbahçe'de goller Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'dan gelmişti. Taraftarlar karşılaşmada tribünleri boş bırakırken mevcut yönetim Ali Koç ve ekibine de protestolarda bulunmuştu.

Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç yaptığı açıklamada eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gideceklerini duyurmuştu.

Çalkantılı günlerden geçen Sarı-lacivertliler'de takımın eski kaptanı ve futbolcusu Volkan Demirel de değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE'YE ZARAR VERECEK"

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Fenerbahçe'deki kongre süreciyle ilgili Demirel, "Eylül ayındaki seçime kadar bir çok şey olgunlaşacak. Hoca değişecekse hoca değişecek, oyuncular alınacak, transferler yapılacak. Bence eylül ayı doğru bir ay değil. Bir sürü sürece girilecek ve yine Fenerbahçe'ye zarar verecek. Fenerbahçe yine başlarken sorunlu başlayacak gibi geliyor, benim fikrim. Ama tabii ki bu karar devam edecek mi, gündem değişebiliyor. Yarın ne getirir, kongre tarihi erkene mi alınır yoksa sezon sonuna mı kalır zaman gösterecek. Akılda soru işareti kalmadan başlamak en doğrusu." dedi.

"AYRIŞMAYALIM"

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Eyüpspor maçındaki tepkilerle ilgili Volkan Demirel, "Ben de yaşadım bunları son oynadığım dönemde. Yine seçim vardı, maçlara çıkıyorduk ve şampiyonluğa gidiyorduk. Bunlar hep oyuncuyu yorar. Dün takım gol atıyor, ıslıklanıyor. Olmaz. Kim olursa olsun. Futbolcu gol atınca ıslıklanmaz veya rakip takıma gol atınca ofsayt verildi diye hakemin kararını ıslıklayamazsın. Sen Fenerbahçelisin! Ayrışmayalım arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YOL DEĞİL"

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Volkan Demirel sözlerini şöyle sürdürdü, "Ben de kongre üyesiyim. Gittiğimizde oy vermeye, herkesin bir düşüncesi var. Verecek oyunu. Ama siz sahadaki oyuncuya gol attı diye bu tepkiyi veremezsiniz. Maç biter. Bağırırsın, çağırırsın. En-Nesyri gol atıyor, taraftar ıslıklıyor. En-Nesyri'de bana yapıldı zannediyor. Ama öyle anlar, ben de zamanında öyle anladım. Doğru yol değil."

"YİNE YANLIŞLAR YAPILACAK"

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Demirel yeni sezonla ilgiliyse şunları söyledi, "Zaten bunun sosyal medyası var, isteyen istediği gibi konuşuyor. Belki bize de kızıyorlar ama benim için aslolan Fenerbahçe'dir. Ben ortadayım, benim için Fenerbahçe önemli. Fenerbahçe camiasındaki herkese de saygım sonsuzdur. Doğru yerlerde doğru kararların alınması gerekiyor. Şimdi duyuyorum, o gelsin bu gitsin... Bakın yine yanlış olacak. Yine yanlışlar yapılacak. Böyle olursa birisinin demesiyle ben bunu getiririm, götürür demeyle olmaz. Bir odada toplanılacak, gerekiyorsa kavga edilecek ama dışarı çıktı mı sarmaş dolaş o mesajı vereceksiniz."

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Ali Koç istifa Volkan Demirel son dakika fenerbahçe yönetim
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yıllardır söylerim maça giden Fener taraftarının bir bölümü iyi oynarken de, kötü oynarken de zarar veriyor, takımı ateşleyen, rakibin elini ayağına dolandıracak tepkiler, hakeme desen öyle,bi öğrenmişler ayağa kalkmayan cimbomlu olsun, hiç memnun değilim, 3-5defa maça gittim ısınan oyuncumuza küfür ediyor diye tartıştım birileriyle, daha da gitmem.
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