Fenerbahçe'nin Adebayor'u hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor

Sezonun ikinci yarısına da çok kötü bir başlangıç yapan sarı lacivertli takım, stoper ve forvet transferinde son noktaya geldi.

Transfer bombası

Milan ile Zapata konusunda el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir’den de Adebayor’u sezon sonuna kadar kiraladı.

Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor yenilgisi, ligde de Bursaspor beraberliğiyle sezonun ikinci yarısı- na da çok kötü bir giriş yapan Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşıyor.

Galatasaray ile Serdar Aziz konusunda bir türlü anlaşma zemini bulamayan Sarı-Lacivertliler, Cristian Zapata için Milan ile el sıkıştı.

Teknik direktör Gattuso’nun ipini çektiği oyuncu için İtalyan ekiple 1,5 milyon euro bonservis bedeline anlaşan Fenerbahçe yönetimi Kolombiyalı stoperi ikna etmeye çalışıyor.

Sezon sonu serbest kalacak olan 32 yaşındaki tecrübeli stoperin, Milan’da kalmak istemesi transferin önündeki tek engel.

Bu hafta son kez Zapata ile görüşecek olan Comolli’nin, oyuncuyu hafta sonuna kadar resmen açıklaması bekleniyor.

Golcü transferinde Fenerbahçe’nin bir numaralı adayı olan Emmanuel Adebayor’da da son noktaya gelindi.