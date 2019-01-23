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Fenerbahçe'nin Adebayor'u hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.01.2019 11:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Emmanuel Adebayor'u hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor.

Sezonun ikinci yarısına da çok kötü bir başlangıç yapan sarı lacivertli takım, stoper ve forvet transferinde son noktaya geldi.

Transfer bombası

Milan ile Zapata konusunda el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir’den de Adebayor’u sezon sonuna kadar kiraladı.

Milan ile Zapata konusunda el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir’den de Adebayor’u sezon sonuna kadar kiraladı.

Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor yenilgisi, ligde de Bursaspor beraberliğiyle sezonun ikinci yarısı- na da çok kötü bir giriş yapan Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşıyor.

Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor yenilgisi, ligde de Bursaspor beraberliğiyle sezonun ikinci yarısı- na da çok kötü bir giriş yapan Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşıyor.

Galatasaray ile Serdar Aziz konusunda bir türlü anlaşma zemini bulamayan Sarı-Lacivertliler, Cristian Zapata için Milan ile el sıkıştı.

Galatasaray ile Serdar Aziz konusunda bir türlü anlaşma zemini bulamayan Sarı-Lacivertliler, Cristian Zapata için Milan ile el sıkıştı.

Teknik direktör Gattuso’nun ipini çektiği oyuncu için İtalyan ekiple 1,5 milyon euro bonservis bedeline anlaşan Fenerbahçe yönetimi Kolombiyalı stoperi ikna etmeye çalışıyor.

Teknik direktör Gattuso’nun ipini çektiği oyuncu için İtalyan ekiple 1,5 milyon euro bonservis bedeline anlaşan Fenerbahçe yönetimi Kolombiyalı stoperi ikna etmeye çalışıyor.

Sezon sonu serbest kalacak olan 32 yaşındaki tecrübeli stoperin, Milan’da kalmak istemesi transferin önündeki tek engel.

Sezon sonu serbest kalacak olan 32 yaşındaki tecrübeli stoperin, Milan’da kalmak istemesi transferin önündeki tek engel.

Bu hafta son kez Zapata ile görüşecek olan Comolli’nin, oyuncuyu hafta sonuna kadar resmen açıklaması bekleniyor.

Bu hafta son kez Zapata ile görüşecek olan Comolli’nin, oyuncuyu hafta sonuna kadar resmen açıklaması bekleniyor.

Golcü transferinde Fenerbahçe’nin bir numaralı adayı olan Emmanuel Adebayor’da da son noktaya gelindi.

Golcü transferinde Fenerbahçe’nin bir numaralı adayı olan Emmanuel Adebayor’da da son noktaya gelindi.

Yönetim, Başakşehir’in Robinho ve Demba Ba’yı kadrosuna katması sonrası gözden çıkardığı Adebayor’u sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralama konusunda anlaştı. (GÜNEŞ)

Yönetim, Başakşehir’in Robinho ve Demba Ba’yı kadrosuna katması sonrası gözden çıkardığı Adebayor’u sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralama konusunda anlaştı. (GÜNEŞ)
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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig emmanuel adebayor başakşehir

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