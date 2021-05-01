Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu planı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğundaki performansı planları değiştirdi.

An itibarı ile Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon da Belözoğlu ile devam etmeyi planlıyor. Genç çalıştırıcı, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

EN KISIR KANARYA

Öte yandan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında Emre Belözoğlu ile en kısır hücum performansını ortaya koydu. Sarı lacivertli takım, genç teknik adam yönetimindeki 6. karşılaşmada ilk kez gol sevinci yaşayamadı. Bununla birlikte 11 şutla söz konusu dönemde en az şut çektiği karşılaşmayı oynayan Fenerbahçe, sadece 1 isabetli şut çekti.

MOTİVE TURLARI

Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, takımını motive etmeye çalışıyor.

(AKŞAM)



