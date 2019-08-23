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Fenerbahçe'nin en çok zorlandığı deplasman Medipol Başakşehir

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.08.2019 09:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın konuk olacağı Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.

Fenerbahçe'nin en çok zorlandığı deplasman Medipol Başakşehir

Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 11 lig maçından sadece 2'sini kazanabildi. Deplasmandaki 8 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.

Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 5 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde 18 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018 sezonunda da 2-0'lık skorlarla aldı.

LİGDE 23. RANDEVU

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 23. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 29 golüne, turuncu-lacivertliler 26 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ikinci devre oynanan maçta ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir

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