SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e geri döndü

Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e geri döndü

01.08.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'tan orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

F2cGKI2X0AA8ayC

Hatayspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin Ömer Faruk Beyaz. Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart’ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer’e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ BEKLEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

a334a777742b4f94b90e5d9849ed4c0a

Fenerbahçe'de 2019/20 sezonunun son haftasında Emre Belözoğlu'ndan kaptanlık bandını alan ve sarı - lacivertlilerin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu. Burada kariyerinin şokunu yaşayan Beyaz, bu sezon başında Bundesliga 2 takımlarından Magdeburg'a kiralanmıştı. Magdeburg'da tutunamayan Ömer Faruk Beyaz'ın kiralık sözleşmesi feshedilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti!Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti!
Fenerbahçe'nin istediği yıldız kadroya alınmadı!Fenerbahçe'nin istediği yıldız kadroya alınmadı!
Galatasaray, Avrupa'da 304. randevuda!Galatasaray, Avrupa'da 304. randevuda!
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Ömer Faruk Beyaz Volkan Demirel fenerbahçe Süper Lig atakaş yeni sezon süper li ekipleri da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"
Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.