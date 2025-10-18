Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'tan Yüksek Divan Kurulu'nda hisse satışı açıklaması! %4.8'lik hissenin sahibi belli oldu...

Fenerbahçe ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkanlardan Ali Koç kendi döneminde gerçekleştirilen hisse satışı üzerine açıklamalarda bulundu. Koç, Fenerbahçe'nin %4.8'lik hissesinin hangi kuruma satıldığını resmen duyurdu.

HİSSELERİN CITIBANK’A SATILDIĞINI AÇIKLADI!

Ali Koç’un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "Bizim kasım ayında yapacağımız sermaye artışıyla hatırı sayılır bir para kulübümüze girecekti. İnşallah haftaya tamamlanacak. 4.8 konusunda öyle bir imaj yaratılıyor ki sanki bunu ben almışım ya da gizli saklı iş yapılmış gibi. CitiBank ile yapılmış bir operasyondur altında bir şey aramak bana göre art niyettir.'' dedi.

‘‘DAHA ÖNCEDE HİSSE SATILDI AMA…’’

Ali Koç, ‘‘2024 şubat ayında halka arzımızdan sonra dönem yönetimi 2013 ve 2016 olmak üzere yüzde 17.53 hisse satmıştır. O zaman camiamızda yaprak kımıldamamıştır. Bu kaynak da banka borçları ve futbolcu maaşları için kullanılmış. Ne hikmetse 4.8'i satınca yaygara kopartılmıştır, bunu koparanlar da malumunuzdur. Zararın neresinden dönersek dönelim kardır. Gelin Fenerbahçe'nin geleceğini konuşalım. Bu maddeler gelecek için çok önemlidir." açıklamasında bulundu.

FENERBAHÇE DUYURMUŞTU

Fenerbahçe 11 Nisan 2025 tarihinde, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu 12 milyon adet payı yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattığını açıklamıştı...

''Fenerbahçemiz kulüp menfaatlerimiz doğrultusunda önemli bir finansal adım attı. Bu doğrultuda kulübümüz, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ni temsil eden 12.000.000 adet B Grubu pay, hisse başı 46,10 TL fiyatla yabancı kurumsal bir yatırımcıya özel emir yoluyla satıldı. Gerçekleştirilen bu işlem, kulübümüzün finansal yapısını güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme stratejileri çerçevesinde planlanmış olup, kulübümüzün Fenerbahçe Futbol A.Ş.’deki pay oranı bu satış sonrası %62,27 olmuştur.

Kulübümüz, hisse satışından elde ettiği gelirle, Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış olup, her zaman olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ilkesinden ödün vermeksizin, yatırımcılarına ve camiamıza bilgi sunmaya devam edecektir.''