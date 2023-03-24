Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, tazminat davasını kazandı! İşte Yıldırım'ın elde edeceği para...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz 2011 de düzenlenen şike operasyonu sonrasında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Birçok kez haksız yere cezaevinde tutulduğunu ifade eden Yıldırım, 365 gün sonra tahliye edilmişti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 2021'de yerel mahkemenin beraat kararını onaylamasıyla dava Aziz Yıldırım yönünden kapanmış oldu. Sarı - lacivertlilerin eski başkanı Yıldırım, Şike Davası'nın kumpas olduğunun ortaya çıkmasının ardından cezaevinde tutuklu kaldığı günler için Hazine'ye 777 milyon 741 bin liralık tazminat davası açmıştı.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, Aziz Yıldırım’ın maddi zararını tespit etmek amacıyla dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporuna göre Yıldırım’ın uğradığı maddi zarar miktarının 8 bin 89 lira 49 kuruş olduğu belirlendi. Mahkeme, Yıldırım’a maddi olarak 8 bin 89 lira 49 kuruş, manevi olarak da 100 bin lira tazminatın tutukluluk tarihinden itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmetti.

YASAL FAİZİ İLE ÖDENECEK

Gerekçesini açıklayan mahkeme gerekçede, Aziz Yıldırım’ın tutuklu kaldığı süre boyunca özgürlüğünden mahrum bırakıldığı, bu dönemde mesleğine devam edemediği için maddi zarara uğradığı, ailesiyle kendinin acı çektiği ve ihalesini kazandığı projeden çıkarıldığı gerekçesiyle tazminat davası açtığı kaydedildi. Kararda, manevi tazminat miktarları belirlenirken davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine yüklenen suçun niteliği, tutuklu olarak kaldığı süre, özgürlüğünden yoksun bırakıldığı için duyduğu ıstırap ve ruhsal sıkıntının bir ölçüde giderilmesi amacına yönelik hareket edildiği belirtildi. Adalet ve hakkaniyet ilkeleri gözetilerek davacı Aziz Yıldırım’a 365 gün tutuklu kaldığından ötürü maddi olarak 8 bin 89 lira 49 kuruş, manevi olarak da 100 bin liranın 3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verildiği açıklandı.

