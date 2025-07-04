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Fenerbahçe'nin eski futblcusu Allan Saint-Maximin, doping sözlerine açıklık getirdi! "Neredeyse Doping"

Fenerbahçe'deki kiralık sözleşmesi sona eren Allan Saint-Maximin sarı lacivertlilerden ayrılırken, Fransa'da katıldığı programda söylediği doping sözlerinin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi.

Fenerbahçe'nin eski futblcusu Allan Saint-Maximin, doping sözlerine açıklık getirdi! "Neredeyse Doping"
Burak Kavuncu

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve sezonun bitimiyle takımdan ayrılan Allan Saint-Maximin, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Twitch yayıncısı Zack Nani'ye konuşan Fransız oyuncu, Fenerbahçe'de kendisine doping yapılmak istendiğini iddia etti. Konunun sosyal medyada gündem olması üzerine Maximin twitter üzerinden açıklama yaptı.

''NEREDEYSE DOPİNG SAYILAN BİR TEDAVİ YAPILACAKTI''

Fenerbahçe nin eski futblcusu Allan Saint-Maximin, doping sözlerine açıklık getirdi! "Neredeyse Doping" 1

Allan Saint-Maximin, "Twitter'da işlerin çığrından çıktığını görüyorum, ne dediğimi açıklayayım. Açıklamamda kulübün etrafındaki kişilerden bahsediyorum. Hastalandığımda, neredeyse doping sayılan bir tedavi yapılacaktı. Sağlık ekibi bunu niye yapacaktı gerçekten bilmiyorum." açıklamasını yaptı.

SAINT-MAXIMIN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe nin eski futblcusu Allan Saint-Maximin, doping sözlerine açıklık getirdi! "Neredeyse Doping" 2

Allan Saint-Maximin, “Fenerbahçe’nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar.” demişti.

Allan Saint-Maximin ayrıca , "Sonunda, bazı görüşmeler yaptık, ilgili kişilerin de talimatlar aldığını öğrendik, sonra aslında artık bilmiyorsun, ne olduğunu bilmiyorsun. Her şey bulanıklaşıyor. Aslında bulanıklaşır, ama sen “Gerçekten kasten mi yaptı? Bu normal mi?” dersin. Kendini bir şeyler enjekte etmeye çalışanların arasında bulursun. Kendini çılgın şeylerin içinde bulursun, ben orada çılgın şeyler yaşadım. Ve bunlar elbette insanların bilmediği şeyler, bunlar beni elbette çok etkiledi ve dediğim gibi, tüm bu spor dışı şeyler, dışarıda olan tüm bu şeyler, ailemi de etkiledi, açıkçası bunlar sağlıksız şeyler, böyle iyi koşullarda oynayamazsın." diyerek doping konusu ile ilgili bu sözleri sarf etmişti.

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doping fenerbahçe iddia Allan Saint-Maximin
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