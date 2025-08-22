Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni Aykut Kocaman'ı görünce ağladı! ''Ben Türkiye’de olduğum kişiysem...''

Fenerbahçe’nin UEFA Kupasında yarı finale çıktığı dönemde takıma önemli katkılar veren Brezilyalı Baroni, İstanbul’a Benfica maçını izleyeme geldi. Maç öncesi eski teknik direktörü Aykut kocaman ile buluşan Baroni, Kocaman’a sarıldı ve gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar, Vehbi Onur Akkuş isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından X’te paylaşıldı.

‘‘ALLAH ALLAH!’’

Aykut Kocaman’la ilk karşılaşmasında büyük özlem gideren Baroni’nin, eski hocasına uzun bir süre sarıldığı görülürken, Kocaman ise “Allah Allah. Vallahi çok özlemişim” ifadelerini kullandı. Bu anlar sosyal medya da çok kez paylaşıldı.

‘‘BEN TÜRKİYE’DE OLDUĞUM KİŞİYSEM…’’

Baroni, ‘‘Ben Türkiye’de olduğum kişiysem, insanların gördüğünde bu tepkileri verdiği kişiysem, tamamen sizin sayenizde. Ben daha ilk dönemde ayrılmak istiyordum. Sizin sayenizde kaldım ve benim için her şey farklı oldu. Her şey için teşekkür ederim.’’ Dedi.