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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen Galatasaray yolunda!

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.10.2018 08:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de oynayan ve yaşadığı sakatlıklar yüzünden beklenilen katkıyı veremeyen Vincent Janssen konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom Hollandalı futbolcunun sağlık raporlarını incelemeye başladı. Bu Janssen'i Galatasaraylı yapabilir.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen Galatasaray yolunda!

Origi ve Traore elendi; Hollandalı yıldızın raporları inceleniyor. Devre arasında mutlak transfer yapmak isteyen G.Saray'da adaylar masada duruyor. Origi favori isim olsa da, Terim "Aramızda dünyalar var" diyerek bu transferi rafa kaldırdı. Sezon başında da teklif edilen Traore için de düşünceler olumlu değil.

Geriye ise menajeri tarafından önerilen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen kaldı. Tottenham'ın bedelsiz kiralama konusuna sıcak baktığı Hollandalının sağlık raporları incelenmeye başladı. Bu raporlar Janssen'i Galatasaraylı yapabilir.

YENİ YILA HAZIR OLACAK
Janssen, sakatlığı nedeniyle Tottenham'da forma şansı bulamadı. Tedavisi son aşamada olduğu belirtilen golcü oyuncunun, ligin ikinci yarısına hazır geleceği belirtiliyor. Janssen, geçen sezon Fenerbahçe forması altında 18 maça çıkan 5 gol atıp, 4 de asist yaptı. (FOTOMAÇ)

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Fenerbahçe Galatasaray Spor Toto Süper Lig Vincent Janssen fatih terim

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