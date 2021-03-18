Fenerbahçe’nin eski golcüsü Vedat Muriqi'e büyük öfke

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lazio’yu 2-1 yenen Bayern Münih çeyrek finale yükseldi. Almanya’daki maça ilk 11’de başlayan Vedat Muriqi, 55 dakika sahada kaldı.

LEWANDOWSKİ'NİN ATTIĞI PENALTIYI O YAPTIRDI

Fenerbahçe’den transfer olduğu İtalyan ekibinde yine bekleneni veremeyen Kosovalı golcü, 33. dakikada takımı aleyhine penaltı yaptırdı. Bayern buradan Lewandowski ile bulduğu golle maçta üstünlüğü ele aldı.

"VEDAT'I UNUTMUŞ GİBİ DAVRANIN"

Lazio taraftarları bu pozisyon nedeniyle büyük tepki gösterdikleri Vedat için sosyal medyadan “Onu Fares’le beraber havaalanında bırakın. Unutmuş gibi davranın. Tam bir skandal" ifadelerini kullandılar.

LAZİO'YU BİR KİŞİ EKSİK OYNATIYOR"

Bir başka taraftar ise kulübün yaptığı paylaşımın altına, "Utanç verici. Inzaghi neden hala Muriqi'i oynatıyor. Korkunç bir futbolcu. Takımı 1 kişi eksik oynatıyor" yorumlarını yazdı.

İTALYA'DA TEK GOLDE KALDI

Vedat Muriqi bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında takımına gol veya asist katkısında bulunamadı. Kosovalı golcünün ligde ve kupada da yalnızca 1 golü bulunuyor.

Oysa 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de toplam 36 maç oynayarak 17 gol atmış ve başarılı performansıyla beğeni toplamıştı.

(AJANSSPOR)



