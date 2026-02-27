Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce panikten orucunu bozdu! Canlı yayında ilginç anlar...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi heyecanı tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlerken, Galatasaray'ın zorlu kura çekiminde yaşanan bir canlı yayın kazası futbol gündemine adeta bomba gibi düştü. İtalyan devi Juventus'u eleyen Sarı-Kırmızılıların, son 16 turunda Ada'nın en korkutucu ekiplerinden Liverpool ile eşleşmesi spor medyasında şok etkisi yarattı.

LIVERPOOL ÇIKINCA ÇIĞLIĞI BASTI!

Kura çekimini canlı yayında takip eden ve o anları izleyicileriyle paylaşan ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın kurada Liverpool'u çektiği anlarda kelimenin tam anlamıyla kendini kaybetti. Eşleşmenin belli olmasıyla birlikte evinde büyük bir çığlık atan Karakullukçu'nun o şok anı izleyenleri kahkahaya boğdu.

PANİKTEN SUYU KAFASINA DİKTİ: ORUÇ GİTTİ!

Olay sadece atılan bir çığlıkla da sınırlı kalmadı. Liverpool eşleşmesinin verdiği o büyük stres ve panik haliyle ne yapacağını şaşıran ünlü gazeteci, gayriihtiyari bir refleksle önünde duran su bardağına sarıldı.

Ramazan ayında olduğumuzu ve niyetli olduğunu o anki şokla tamamen unutan Karakullukçu, bir yudum suyu içtikten saniyeler sonra durumu fark etse de iş işten çoktan geçmişti. Yanlışlıkla orucunu bozan yorumcunun o çaresiz ve komik halleri kameralara saniye saniye yansıdı.