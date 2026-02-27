SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce panikten orucunu bozdu! Canlı yayında ilginç anlar...

İçerik devam ediyor
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray'ın İngiliz devi Liverpool ile eşleşmesi ekran başındakilere ecel terleri döktürürken, en bomba tepki ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'dan geldi! Canlı yayında Aslan'ın rakibinin Liverpool olduğunu gören Karakullukçu, önce büyük bir çığlık attı, ardından yaşadığı panikle masadaki suyu kafasına dikerek yanlışlıkla orucunu bozdu. O anlar sosyal medyada saniyeler içinde viral oldu!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi heyecanı tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlerken, Galatasaray'ın zorlu kura çekiminde yaşanan bir canlı yayın kazası futbol gündemine adeta bomba gibi düştü. İtalyan devi Juventus'u eleyen Sarı-Kırmızılıların, son 16 turunda Ada'nın en korkutucu ekiplerinden Liverpool ile eşleşmesi spor medyasında şok etkisi yarattı.

LIVERPOOL ÇIKINCA ÇIĞLIĞI BASTI!

Galatasaray ın Liverpool ile eşleştiğini görünce panikten orucunu bozdu! Canlı yayında ilginç anlar... 1

Kura çekimini canlı yayında takip eden ve o anları izleyicileriyle paylaşan ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın kurada Liverpool'u çektiği anlarda kelimenin tam anlamıyla kendini kaybetti. Eşleşmenin belli olmasıyla birlikte evinde büyük bir çığlık atan Karakullukçu'nun o şok anı izleyenleri kahkahaya boğdu.

PANİKTEN SUYU KAFASINA DİKTİ: ORUÇ GİTTİ!

Galatasaray ın Liverpool ile eşleştiğini görünce panikten orucunu bozdu! Canlı yayında ilginç anlar... 2

Olay sadece atılan bir çığlıkla da sınırlı kalmadı. Liverpool eşleşmesinin verdiği o büyük stres ve panik haliyle ne yapacağını şaşıran ünlü gazeteci, gayriihtiyari bir refleksle önünde duran su bardağına sarıldı.

Ramazan ayında olduğumuzu ve niyetli olduğunu o anki şokla tamamen unutan Karakullukçu, bir yudum suyu içtikten saniyeler sonra durumu fark etse de iş işten çoktan geçmişti. Yanlışlıkla orucunu bozan yorumcunun o çaresiz ve komik halleri kameralara saniye saniye yansıdı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liverpool'un en büyük kabusu Galatasaray! İngilizlerin ayaklarını titreten o istatistik ortaya çıktıLiverpool'un en büyük kabusu Galatasaray! İngilizlerin ayaklarını titreten o istatistik ortaya çıktı
Galatasaray ve Samsunspor'un maçları ertelendi!Galatasaray ve Samsunspor'un maçları ertelendi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Oruç Liverpool galatasaray Uğur Karakullukçu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.