Galatasaray'ı bekleyen cehennem gibi fikstür! Liverpool'dan 3 gün önce Beşiktaş derbisi taraftarı korkuttu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de korkunç bir maç trafiği bekliyor! Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarışın içinde olan Okan Buruk ve öğrencileri, Liverpool ile oynayacağı o tarihi Şampiyonlar Ligi sınavından sadece 3 gün önce Dolmabahçe'de Beşiktaş derbisine çıkacak. Sarı-Kırmızılı taraftarları endişelendiren o 'ölüm' fikstürü gün yüzüne çıktı!

Devrim Karadağ

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek için ezeli rakibi Fenerbahçe ile amansız bir zirve yarışına giren Galatasaray, bir yandan da Avrupa'da tarih yazmanın hesaplarını yapıyor. Ancak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool ile eşleşen Aslan'ın önündeki maç takvimi, teknik heyetin ve taraftarların gözünü fazlasıyla korkutuyor.

LIVERPOOL ÖNCESİ DOLMABAHÇE CEHENNEMİ!

Galatasaray'ı bu yoğun fikstürde en çok düşündüren viraj ise şüphesiz Liverpool maçı öncesi oynanacak derbi. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Liverpool eşleşmesinin ilk ayağından sadece 3 gün önce, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ı bekleyen cehennem gibi fikstür! Liverpool dan 3 gün önce Beşiktaş derbisi taraftarı korkuttu... 1

Hem fiziksel hem de mental olarak takımı yıpratması beklenen bu dev derbinin hemen ardından Ada ekibiyle oynanacak olması, "Okan Buruk bu rotasyonu nasıl sağlayacak?" sorularını da beraberinde getirdi. Üstelik Liverpool maçının dönüşünde de ligin dişli ekiplerinden Başakşehir engeli Aslan'ı bekliyor.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE MAÇALARI DA CABASI

Sarı-Kırmızılı ekibin "Ölüm Fikstürü" sadece Beşiktaş ve Liverpool maçlarıyla da sınırlı kalmıyor. İlerleyen haftalarda zorlu Göztepe ve Trabzonspor deplasmanlarına üst üste çıkacak olan Aslan, ligin son virajında ise şampiyonluktaki en büyük rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Galatasaray ı bekleyen cehennem gibi fikstür! Liverpool dan 3 gün önce Beşiktaş derbisi taraftarı korkuttu... 2

İşte Galatasaray'ın Uykuları Kaçıran Kalan Fikstürü:

Alanyaspor
Alanyaspor (Deplasman - Türkiye Kupası)
Beşiktaş (Deplasman)
LIVERPOOL
Başakşehir
LIVERPOOL (Deplasman)
Trabzonspor (Deplasman)
Kocaelispor
Gençlerbirliği (Deplasman)
Fenerbahçe
Samsunspor
Antalyaspor
Kasımpaşa

