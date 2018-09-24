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Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat'tan Beşiktaş itirafı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.09.2018 08:39 | Son Güncelleme

Robin van Persie'nin golüyle Feyenoord'a 1-0 mağlup olan Utrecht'te teknik direktör Dick Advocaat, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı mağlup ettikleri maçı hatırlattı.

Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat'tan Beşiktaş itirafı

Utrecht'in teknik direktörü Dick Advocaat, Van Persie'nin golüyle 1-0 mağlup oldukları Feyenoord maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'I DA YENMİŞTİK"

Van Persie'ye övgülerde bulunan Advocaat, "Van Persie fenomendir. Fenerbahçe'de de birlikte çalıştık. Eğer pozisyon yakalarsa, atacağını biliyorsunuz. Bekliyor, duruyor ve bir şekilde atıyor. Fenerbahçe'yi çalıştırdığımda Beşiktaş'ı da böyle yenmiştik" ifadelerini kullandı.

"MAÇ İZLEYEN BİRİYDİ"

Hollandalı golcünün Türkiye'deki günleri hakkında konuşan Advocaat, "Persie, İstanbul'da boş zamanlarında maç izleyen biriydi. Onu tanıyordum ve son işinin bu olacağını sanmıyordum. Sanırım birkaç yıl daha oynayacak gibi görünüyor" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı deplasmanda Robin Van Persie'nin 71. dakikada attığı golle mağlup etmişti. (SPORX)

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