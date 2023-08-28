Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus Al-Hilal taraftarlarını çılgına çevirdi! Yönetime 'kovulsun' baskısı

Fenerbahçe'de 1 sezon geçirmesinin ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in yolunu tutan tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus burada da beklentileri karşılayamamış durumda.
Sarı-Lacivertli takımı çalıştırdığı sürede 3'lü savunmayı tercih etmesiyle eleştirilen Jesus, Arabistan'da da tepki görmeye başlarken, son oynanan maçta Al-Hilal, her ne kadar Al-Raed'i yense de oynanan oyun taraftarlar mutlu etmedi ve bazı taraftarların Jesus'un kovulmasını istediği belirtildi.
Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a takımın gösterdiği performans nedeniyle sosyal medyada ağır eleştiriler yapıldı.