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  4. Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus Al-Hilal taraftarlarını çılgına çevirdi! Yönetime 'kovulsun' baskısı

Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus Al-Hilal taraftarlarını çılgına çevirdi! Yönetime 'kovulsun' baskısı

28.08.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in yolunu tutan Jorge Jesus, yeni takımında da eleştiri oklarının hedefinde. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de 1 sezon geçirmesinin ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in yolunu tutan tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus burada da beklentileri karşılayamamış durumda.

'JESUS'U KOVUN'

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Sarı-Lacivertli takımı çalıştırdığı sürede 3'lü savunmayı tercih etmesiyle eleştirilen Jesus, Arabistan'da da tepki görmeye başlarken, son oynanan maçta Al-Hilal, her ne kadar Al-Raed'i yense de oynanan oyun taraftarlar mutlu etmedi ve bazı taraftarların Jesus'un kovulmasını istediği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a takımın gösterdiği performans nedeniyle sosyal medyada ağır eleştiriler yapıldı.

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