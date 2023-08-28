Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus Al-Hilal taraftarlarını çılgına çevirdi! Yönetime 'kovulsun' baskısı

Fenerbahçe'de 1 sezon geçirmesinin ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in yolunu tutan tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus burada da beklentileri karşılayamamış durumda.

'JESUS'U KOVUN'

Sarı-Lacivertli takımı çalıştırdığı sürede 3'lü savunmayı tercih etmesiyle eleştirilen Jesus, Arabistan'da da tepki görmeye başlarken, son oynanan maçta Al-Hilal, her ne kadar Al-Raed'i yense de oynanan oyun taraftarlar mutlu etmedi ve bazı taraftarların Jesus'un kovulmasını istediği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a takımın gösterdiği performans nedeniyle sosyal medyada ağır eleştiriler yapıldı.

