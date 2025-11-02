Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'ya büyük şok! Kovuldu...

İngiltere Premier Lig’de Wolverhampton’da beklenen gelişme resmiyet kazandı. Kabus gibi bir sezon geçiren Wolves, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Pereira’nın yanı sıra ekibinde yer alan sekiz yardımcı antrenörün de görevine son verildiği bildirildi. Yeni teknik direktör belirlenene kadar U21 takımı antrenörü James Collins ile U18 hocası Richard Walker geçici olarak takımın başında yer alacak.

Kulüp başkanı Jeff Shi, Pereira’ya teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Vitor ve ekibi, geçen sezon zor bir dönemde kulübümüze önemli katkılar sağladı. Ancak bu sezonki başlangıç beklentilerimizin altında kaldı. Zaman tanımamıza rağmen artık bir değişim gerektiğine karar verdik. Kendilerine emekleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.”

57 yaşındaki Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, 2025-26 sezonunda Premier Lig’de çıktığı 10 maçta da galibiyet alamadı ve 8 mağlubiyet, 2 beraberlikle ligin dibine demirledi.