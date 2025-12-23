Galatasaray'da ilk veda! Okan Buruk ile görüştü: Ayrılmak istiyorum

Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak üst üste 4. şampiyonluğunu almak isteyen Galatasaray ara transferde çalışmalarını hızlandırırken ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile start vermeyi istiyor.

Yönetim çalışmalarını bu yönde sürdürürken takıma katılacak isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

O İSME VEDA

Buna göre Galatasaray'da istediği süreleri bulamayan ve Okan Buruk'un genel olarak yedek kulübesinde değerlendirdiği Berkan Kutlu da ayrılacaklar kafilesine dahil olan isimlerden biri oldu.

AYRILMAK İSTİYOR

Devre arası takımdan ayrılmak istediği öğrenilen Kutlu'nun kariyerine Süper Lig'de devam edeceği öğrenilirken, Konyaspor ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

SÜPER LİG'DE KALACAK

Galatasaray’da Berkan Kutlu ile yolların ayrılması artık netlik kazandı. Sarı Kırmızılı kulüpte forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kariyerine Süper Lig’de devam etmesi bekleniyor.