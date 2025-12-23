SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da ilk veda! Okan Buruk ile görüştü: Ayrılmak istiyorum

İkinci devre için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gelecek isimler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak edilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli isminden bir ayrılık talebi geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da ilk veda! Okan Buruk ile görüştü: Ayrılmak istiyorum
Berker İşleyen
Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak üst üste 4. şampiyonluğunu almak isteyen Galatasaray ara transferde çalışmalarını hızlandırırken ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile start vermeyi istiyor.

Yönetim çalışmalarını bu yönde sürdürürken takıma katılacak isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

O İSME VEDA

Galatasaray da ilk veda! Okan Buruk ile görüştü: Ayrılmak istiyorum 1

Buna göre Galatasaray'da istediği süreleri bulamayan ve Okan Buruk'un genel olarak yedek kulübesinde değerlendirdiği Berkan Kutlu da ayrılacaklar kafilesine dahil olan isimlerden biri oldu.

AYRILMAK İSTİYOR

Galatasaray da ilk veda! Okan Buruk ile görüştü: Ayrılmak istiyorum 2

Devre arası takımdan ayrılmak istediği öğrenilen Kutlu'nun kariyerine Süper Lig'de devam edeceği öğrenilirken, Konyaspor ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

SÜPER LİG'DE KALACAK

Galatasaray da ilk veda! Okan Buruk ile görüştü: Ayrılmak istiyorum 3

Galatasaray’da Berkan Kutlu ile yolların ayrılması artık netlik kazandı. Sarı Kırmızılı kulüpte forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kariyerine Süper Lig’de devam etmesi bekleniyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tedesco yönetim ile görüştü! Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transferTedesco yönetim ile görüştü! Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer
Nuri Şahin: "Başakşehir’in hak etiği yer 7. sıra değil"Nuri Şahin: "Başakşehir’in hak etiği yer 7. sıra değil"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Berkan Kutlu son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.