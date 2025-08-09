SPOR

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Allan Saint-Maximin, Club America’da!

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de geçiren Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin, Meksika ekibi Club America’ya transfer oldu.

Burak Kavuncu

Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, kariyerine Meksika’da devam edecek. 2024-2025 sezonu başında Al-Ahli takımından kiralık olarak Fenerbahçe’ye transfer olan kanat oyuncusu, 30 Haziran 2025 itibarıyla sözleşmesi sona erdi ve Suudi Arabistan kulübüne döndü. Kış transfer döneminde adı Napoli ile de anılan Saint-Maximin, sezonu Fenerbahçe’de tamamladı.
28 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 20’si Trendyol Süper Lig olmak üzere tüm kulvarlarda 31 maçta görev yaptı ve 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK!

Fenerbahçe nin eski oyuncusu Allan Saint-Maximin, Club America’da! 1

Allan Saint-Maximin, Club America ile anlaşırken sağlık kontrollerinden geçmek üzere Meksika’ya gitti. Oyuncu havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

