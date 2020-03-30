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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow'dan Galatasaray itirafı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.03.2020 22:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de 6 sezon forma giyen ve çıktığı 185 maçta 75 gol atıp 32 de asist yapan sarı lacivertlilerin unutulmaz oyuncularından Moussa Sow, samimi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow'dan Galatasaray itirafı!

Koronavirüs salgını ile ilgili röportaj veren Moussa Sow açıklamalarda bulundu. Yaptığı röportajda Fenerbahçe'nin durumu hakkında da konuşan tecrübeli isim şu sözleri kullandı.

"BÜYÜK BİR PROBLEMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Sow, "Paris'teyim şu anda. Fransa'nın genelinde durum kötü. Dünyanın geri kalanına benzer bir durum var. Günlük hayatı etkileyen büyük bir problemle karşı karşıyayız. İstenen gibi, evimde hayatıma devam ediyorum." dedi.

"1 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM"

Sow, "Futboldan uzak kalmak zor bir şey. Hep futbol oynamak istiyoruz ama virüsten dolayı her şey durdu.Ocak ayının sonuna doğru İtalya'ya gitmeyi düşünüyordum ama gerçekleşmedi. Bundan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz. Bir takımla 1 yıl daha sözleşme imzalamak istiyorum. Ondan sonrasına bakacağız." açıklamasını yaptı.

"ATTIĞIM EN GÜZEL GOL..."

Sow attığın en güzel gol sorusuna "Birçok insan Manchester United'a attığım golü söylüyor; ama Galatasaray'a attığım golü söyleyeceğim. O gol, benim için özel bir goldü. Derbiydi ve herhangi bir takıma karşı değil, Galatasaray'a karşıydı." yanıtını verdi.

"F.BAHÇE'NİN DURUMU ÜZÜCÜ"

Sow, "Tabii ki Fenerbahçe'nin son dönemdeki durumu da hepimiz için üzücü. Bundan sonrası için en kalbi duygularımla en iyisini diliyorum. Fenerbahçe'nin her sezon kupalar kazanmasını isteriz. Umarım bundan sonraki sezonlarda bu durum düzelecektir." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.


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