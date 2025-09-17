SPOR

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımı açıklanıyor! Gece yarısı duyuruldu! Şampiyonlar Ligi'nde gelen mağlubiyet ayrılık getirdi...

Şampiyonlar Ligi’nde dün gece oynanan karşılaşmalardan Benfica evinde Karabağ FK ile karşılaştı. Karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan Portekiz devi Şampiyonlar Ligi’ne kötü başladı. Alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Bruno Lage kovuldu. Yerine gelecek isim ise gece yarısı duyuruldu…

Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi Play-Off elemesinde Fenerbahçe’yi eleyerek lig etabına kalan ve dün gece ilk maçına çıkan Benfica, evinde Karabağ’a karşı sürpriz bir skorla yenildi. Bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Bruno Lage ile yollar ayrılırken, gündeme sürpriz bir isim geldi…

TEKNİK DİREKTÖR KOVULDU

Benfica'da Karabağ'a karşı gelen beklenmedik mağlubiyet takımda dengeleri değiştirdi. Maçın ardından Başkan Rui Costa, teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verdi.

JOSE MOURINHO!

Benfica, teknik direktör Bruno Lage ile yolların ayrıldığını açıklamasının ardından yeni isim için çalışmalar başladı. CNN Portugal’ın haberine göre Benfica, Jose Mourinho ile prensipte anlaştı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması, Jose Mourinho'nun Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan AVS maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

MAÇ SONU PROTESTO…

Şampiyonlar Ligi’nde Karabağ mağlubiyetinin ardından Benfica taraftarları takımı protesto etti. Maçı bitiş düdüğüyle yuhlamalara başlayan taraftarlar, "Olay teknik direktör değil, başkan gidecek, herkes gidecek!" tezahüratı yaptılar.

