Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho Portekizlileri de çıldırttı! Yenilgiye öyle bir bahane buldu ki...

Benfica’nın Bayer Leverkusen’e 1-0 yenildiği maçın ardından konuşan José Mourinho, takımının iyi oynayıp fırsatları değerlendiremediğini söyledi. Portekizli teknik adam, mağlubiyetin sorumlusu olarak ise hakemi gösterdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, 4. hafta maçında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi. Tecrübeli çalıştırıcı rakibine 1-0 mağlup olarak 4. haftada da puanla tanışamazken, lig sıralamasında işini zora soktu.

Mağlubiyetler sonrası verdiği demeçlerle gündem olan Mou, bu karşılaşmanın ardından da söyledikleriyle tepki çekti.

"OYUNUN KALİTESİNDEN MEMNUNUM"

Mourinho, performanstan memnun olduğunu belirterek "Açıkçası, sonuçtan son derece hayal kırıklığına uğradım, ancak takımın gelişiminden ve oyunun kalitesinden çok memnunum." dedi.

"YENİLGİ SİNİR BOZUCU"

Mourinho, alınan yenilginin adaletsiz olduğunu vurgulayarak "Performans iyiydi, eksiksizdi, onu daha da eksik kılan şey gol eksikliğiydi. İyi yaptığımız şeyler, iyi yapmaya hazırlandığımız şeylerdi. Lukebakio ile yaptığımız şeyler, Pavlidis'in geri kalması, hazırladığımız her şey, oyuncular olağanüstü bir özveriyle çok iyi iş çıkardı. Yenilgi sinir bozucu ve bundan geri dönüş yok, ama çok, çok iyi oynanmış bir maç. Oyunculara, böyle oynar ve gol atarsak, 10 maçta sadece bir mağlubiyet alacağımızı söyledim. O da bugün..."

KABAHATİ HAKEME BULDU

Karşılaşmanın hakemi Simone Sozza hakkında da konuşan Mourinho, "Maçın ayrıntılarına gelince, çok fazla tartışmak istemiyorum, özellikle de uzakta olduğum için. Sırf protesto etmek için protesto etmeyi sevmem ama sergiledikleri tüm sportmenlik dışı davranışlar... Genellikle bir takım çok fazla sportmenlik dışı davranış sergilediğinde suçlanacak tek bir kişi olduğunu söylerim: Hakem. Bir hakemin ilk yarıda bir kaleciye sarı kart verdiğini görmek nadirdir. Sadece 89. dakikada verirler. Sonra fauller olur, kendilerini yere atarlar ve oyunu durdururlar. Ama maçın ayrıntılarına girmeyeceğim; belki de özel bir şey olmamıştır ve göze batan hatalar olmamıştır. Ama oyunda hepimizin sorumluluğu var. Ve bugünkü maçın çirkin tarafı, suç buna izin verenlerde. Ne yazık ki iyi tanıdığım ve bildiğim bir hakem bana pek düşkün değil ve ben de ona pek düşkün değilim."

FENERBAHÇE'DE DE YAPMIŞTI

José Mourinho’nun Simone Sozza ile yaşadığı gerilim yeni değil. Deneyimli çalıştırıcı, 23 Ocak 2025’te Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının ardından da benzer eleştirilerde bulunmuştu. O dönemde de İtalyan hakemin kararlarını sert bir dille eleştiren Mourinho, “Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu,” ifadeleriyle gündeme gelmişti.

Bu kez de Benfica’nın başında aynı hakemle karşı karşıya gelen Portekizli teknik adam, bir kez daha benzer bir hayal kırıklığı yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
