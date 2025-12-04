PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a 3 maçlık ceza!

PFDK, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray derbisinde rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında beraberliği uzatma anlarında yakalamıştı. Gelen gol sonrası sarı-lacivertliler büyük sevinç yaşamıştı.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile oynanan maçta 90+5’te gelen golün ardından Galatasaray yedek kulübesine karşı sevinç gösterisinde bulunmuştu. Sarı-kırmızılı futbolcular, Mert Hakan’a tepki göstermiş ve kısa süreliğine ortalık gerilmişti.
