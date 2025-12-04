SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a 3 maçlık ceza!

PFDK, Mert Hakan Yandaş'a rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a 3 maçlık ceza!
Emre Şen
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

PFDK, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray derbisinde rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE BERABERLİĞİ 90+5’TE YAKALADI

Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında beraberliği uzatma anlarında yakalamıştı. Gelen gol sonrası sarı-lacivertliler büyük sevinç yaşamıştı.

PFDK dan Mert Hakan Yandaş a 3 maçlık ceza! 1

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile oynanan maçta 90+5’te gelen golün ardından Galatasaray yedek kulübesine karşı sevinç gösterisinde bulunmuştu. Sarı-kırmızılı futbolcular, Mert Hakan’a tepki göstermiş ve kısa süreliğine ortalık gerilmişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arsenal, Ekvadorlu ikiz kardeşler Edwin ve Holger Quintero'yu transfer ettiArsenal, Ekvadorlu ikiz kardeşler Edwin ve Holger Quintero'yu transfer etti
2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yarın yapılacak2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yarın yapılacak
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı

Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı

Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü

Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü

Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a ağızları açık bırakacak sözler!

Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a ağızları açık bırakacak sözler!

Oryantal Asena çömeldi, garip hareketler yaptı!

Oryantal Asena çömeldi, garip hareketler yaptı!

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.