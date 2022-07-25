Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'ya olay sözler! Hulk verdi veriştirdi...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon göreve başlayan ancak gelen kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Vitor Pereira, Brezilya takımlarından Corinthians'ın yolunu tutmuştu. Daha önce Porto ve Shanghai SIPG takımlarını çalıştırmış olan Vitor Pereira'ya eski öğrencisinden flaş eleştiriler geldi.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Porto ve Shanghai SIPG takımlarında beraber çalıştığı Brezilyalı futbolcu Hulk, Portekizli hocaya tepki gösterdi.

Kariyerine Atletico Mineiro takımında devam eden Hulk, Vitor Pereira ile yaşadıklarını anlattı.

"FARKLI DAVRANMAYA BAŞLADI"

Pereira'nın kendisine farklı davrandığını söyleyen 36 yaşındaki futbolcu, "Pereira bana Porto'da teknik direktörlük yaptı ve o takımda kaptandım. Aynı şey Çin'de de oldu ve çok iyi günler geçti. Ona hep saygı duydum. Hayatında en iyisini diliyorum ama o, ilişkimizin sonuna doğru farklı davranmaya başladı. Bazı konularda bana karşı haklı olduğunu düşünüyordu." dedi.

"DAVRANIŞLARINDA BİR SORUN VARDI"

Deneyimli çalıştırıcı ile iletişiminin kalmadığını dile getiren Hulk, "Bence davranışlarında bir sorun vardı. İşler iyi gitmediğinde davranışları hayal kırıklığı yarattı. Yardım etmek için her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Ona karşı beslediğim bir kin yok ama artık iletişimimiz de yok. Ona ve ailesine iyi şanslar diliyorum ama benim arkadaş çevremin bir parçası değil." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da 2021/22 sezonunda 32 resmi maça çıkan Hulk, 20 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

