SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'ya olay sözler! Hulk verdi veriştirdi...

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'ya olay sözler! Hulk verdi veriştirdi...

25.07.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de daha önce 2015/16 ve 2021/22 sezonlarında teknik direktörlük yapan şimdi ise Brezilya ekibi Cornthians'ı çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira için flaş bir açıklama geldi. Portekizli çalıştırıcının Porto ve Shanghai SIPG takımlarından eski öğrencisi Hulk, Pereira için eleştirilerde bulundu. Brezilyalı yıldız, deneyimli teknik direktörün davranışlarının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'ya olay sözler! Hulk verdi veriştirdi...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon göreve başlayan ancak gelen kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Vitor Pereira, Brezilya takımlarından Corinthians'ın yolunu tutmuştu. Daha önce Porto ve Shanghai SIPG takımlarını çalıştırmış olan Vitor Pereira'ya eski öğrencisinden flaş eleştiriler geldi.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Porto ve Shanghai SIPG takımlarında beraber çalıştığı Brezilyalı futbolcu Hulk, Portekizli hocaya tepki gösterdi.

thumbs_b_c_c5f9c2b1badee21420a415458b547395

Kariyerine Atletico Mineiro takımında devam eden Hulk, Vitor Pereira ile yaşadıklarını anlattı.

"FARKLI DAVRANMAYA BAŞLADI"

803dccc2_a822_4ded_ad25_2764c89e32e2

Pereira'nın kendisine farklı davrandığını söyleyen 36 yaşındaki futbolcu, "Pereira bana Porto'da teknik direktörlük yaptı ve o takımda kaptandım. Aynı şey Çin'de de oldu ve çok iyi günler geçti. Ona hep saygı duydum. Hayatında en iyisini diliyorum ama o, ilişkimizin sonuna doğru farklı davranmaya başladı. Bazı konularda bana karşı haklı olduğunu düşünüyordu." dedi.

"DAVRANIŞLARINDA BİR SORUN VARDI"

20211030_2_50670505_70185555-1648533513

Deneyimli çalıştırıcı ile iletişiminin kalmadığını dile getiren Hulk, "Bence davranışlarında bir sorun vardı. İşler iyi gitmediğinde davranışları hayal kırıklığı yarattı. Yardım etmek için her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Ona karşı beslediğim bir kin yok ama artık iletişimimiz de yok. Ona ve ailesine iyi şanslar diliyorum ama benim arkadaş çevremin bir parçası değil." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da 2021/22 sezonunda 32 resmi maça çıkan Hulk, 20 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jorge Jesus, taraftarın sevgilisini gönderiyor!Jorge Jesus, taraftarın sevgilisini gönderiyor!
Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! 35 yaşında Avrupa'ya mı gidiyor?Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! 35 yaşında Avrupa'ya mı gidiyor?
Fenerbahçe'de yeni transfer gönderiliyor!Fenerbahçe'de yeni transfer gönderiliyor!
Anahtar Kelimeler:
Vitor Pereira fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...

Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...

Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını

Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını

"Ne messi ne Neymar" Kerem'den jeneriklik gol!

"Ne messi ne Neymar" Kerem'den jeneriklik gol!

Yok artık Nwakaeme! Ağaoğlu'na öyle bir mesaj gönderdi ki...

Yok artık Nwakaeme! Ağaoğlu'na öyle bir mesaj gönderdi ki...

Ne yaptın Aanholt! "Bu pozisyon gerçek mi?"

Ne yaptın Aanholt! "Bu pozisyon gerçek mi?"

Okan Buruk ayrılığı canlı yayında açıkladı!

Okan Buruk ayrılığı canlı yayında açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Her yerden engellemişti! Ulaşmak için bulduğu yol korkunçtu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.