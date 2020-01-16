Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç'tan Comolli'ye zehir zemberek sözler

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli görevinden istifa etti. Bu ayrılığın ardından ise Fenerbahçe Kulübü'nün eski tercümanı Deniz Sarıtaç'dan şok bir paylaşım geldi.

Sarıtaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle..." ifadelerini kullandı.

