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  4. Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç'tan Comolli'ye zehir zemberek sözler

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç'tan Comolli'ye zehir zemberek sözler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.01.2020 13:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, istifa eden sportif direktör Damien Comolli'yle ilgili şok bir paylaşım yaptı. Deniz Sarıtaç, Comolli için "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle..." yazdı.

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç'tan Comolli'ye zehir zemberek sözler

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli görevinden istifa etti. Bu ayrılığın ardından ise Fenerbahçe Kulübü'nün eski tercümanı Deniz Sarıtaç'dan şok bir paylaşım geldi.

Deniz Sarıtaç

Sarıtaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle..." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Damien Comolli Deniz Sarıtaç Fenerbahçe

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